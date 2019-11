Führer auf dem Pfad des Erwachens Links

Mehr radioWissen Nepal ist einzigartig. Das gilt für die Landschaft, die sich von der fruchtbaren Tiefebene des Terai bis hin zur gewaltigen Gebirgskette des Himalaya erstreckt. Das gilt für die Kulturen und Traditionen der zahlreichen Volksgruppen des Landes - und es gilt für die unterschiedlichen Religionen. zum Audio Nepal - Die Vielfalt seiner Religionen []

Das Kalenderblatt Bis zuletzt hatte China versucht, den Dalai Lama auf seine Seite zu ziehen, das heißt, zu seiner Marionettenfigur in Tibet zu machen. Doch der "Papst des tibetischen Buddhismus" floh verkleidet aus seinem Palast. Am 31. März 1959 erreichte er die Grenze nach Indien. zum Audio 31. März 1959 - Der Dalai Lama flieht nach Indien [Das Kalenderblatt]

Erste Erkenntnisse Gute Seiten zum Lesen und Klicken bietet das Buddhismus-Kapitel des Internetauftritts der "Planet Wissen"-Sendung. Kleine Filme (etwa über die Kunst des Meditierens oder den dänischen Lama Ole Nydahl) informieren über Aspekte der Weltreligion. <!-- --> Planet Wissen [planet-wissen.de]

Tendenziös, aber wer empfände keine Sympathie? Die "International Compaign for Tibet" versteht sich als "Starke Stimme" für das besetzte Land. Die seit 20 Jahren bestehende Organisation mit Sitz in Washington und Dependance in Berlin setzt sich für die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter ein.

Tiefere Einsichten Vorträge, Aufsätze und Vertiefungen zu Fragen rund um den Buddhismus - etwa "Buddhismus im Westen", "Texte zum buddhistischen Erlösungsweg", "Materialien zur buddhistischen Psychologie", aber auch Basiswissen zu Sankskrit und Pali liefert die Homepage des Religionswissenschaftlers Alois Payer und seiner Frau. <!-- --> Vorträge, Aufsätze und Vertiefungen [payer.de]