Führer auf dem Pfad des Erwachens Einsatz im Unterricht

Impuls

Der Lehrer zeigt das Bild eines Messers und stellt folgende Frage: Ist ein Messer "von sich aus" gut oder schlecht? Die Schüler sammeln Argumente für beide Aussagen und schärfen ihr Bewusstsein dafür, dass erst unsere Ansicht der Dinge ihnen ihre Bestimmung gibt. Die Schüler denken über andere Beispiele aus ihrem Alltag nach.



Problemorientierung

Am Beispiel des Messers zeigt sich die Grundannahme des Tibetischen Buddhismus, dass nichts an sich gut oder schlecht ist. Die Weltreligion Buddhismus ist in drei Hauptrichtungen, darunter den Tibetischen Buddhismus, und jeweils mehrere Schulen unterteilt. Der Dalai Lama ist der höchste Repräsentant des Tibetischen Buddhismus. Seine Sanftmut und Popularität haben Buddhas Lehren für westliche Sinnsucher interessant gemacht.



Religionen der Welt

Um einen Überblick über die Regionen der Welt, in denen der Buddhismus Hauptreligion ist, zu erhalten, wird eine Übersicht über die Religionen der Welt an die Wand projiziert. Dort haben die Chinesische Kulturrevolution und die Unterdrückung Tibets bereits ihren Niederschlag gefunden. Nur die Mongolei ist als Verbreitungsgebiet des Tibetischen Buddhismus (Vajrayana) eingezeichnet, Tibet wird unter dem Begriff "Chinesische Religionen" gefasst - ein Ergebnis der chinesischen Siedlungspolitik. (Tibet und Mongolei lokalisieren!)



Themenfrage

Pfad der Weisheit oder Sonderweg: Was zeichnet den Tibetischen Buddhismus aus?