Download-Service Einsatz im Unterricht

Als erster Einstieg wird das Wort "Glück" groß in die Mitte der Tafel geschrieben. Darum herum erstellen die Schülerinnen und Schüler eine Mind-Map: Welche Situationen und Erlebnisse verbinden sie mit Glück? Welche verschiedenen Aspekte und Assoziationen sind möglich? Aber auch: Was kann das Glück stören? Hier sollten noch keine weiteren Vorgaben gemacht werden, spontane Antworten sind vielfältiger, weil ungefiltert.

Um anschließend Ordnung in diese Vielfalt zu bringen, sollte zunächst eine Begriffsklärung vorgenommen werden. Was ist der Unterschied zwischen "Glück haben" und "glücklich sein"? Impliziert eins das andere? "Glück" kann sich sowohl auf eine schicksalhafte Fügung oder eine zufällige Verkettung von Umständen mit positivem Ergebnis beziehen, als auch auf einen bestimmten Gefühlszustand. Für die erste Bedeutung ist wesentlich, dass dem Glücklichen etwas passiert, dass er nicht selbst aktiv geworden ist. Die zweite Bedeutung hingegen ist nicht das Zustandekommen des positiven Zustandes, sondern dieser selbst. In der folgenden Unterrichtseinheit, das sollte allen deutlich werden, geht es um die zweite Bedeutung.

Alternativ dazu könnte auch ein Gedankenexperiment (Quelle: G. Münnix: Menschlich? Philosophie für Einsteiger. Klett. Leipzig 1997, S. 62) durchgeführt werden. Der Arbeitsauftrag lautet: "Wenn eine Glücksfee dir drei Wünsche erfüllen würde, was würdest du wählen? Schreibe deine Wünsche auf eine Karte ohne Namen." Die Schülerinnen und Schüler können im Anschluss versuchen, die Wünsche ihren Klassenkameraden zuzuordnen. Oder aber sie erstellen eine "Hitliste" der beliebtesten Angaben. Danach kann diskutiert werden, ob diese das eigene Glück betreffen (schließlich kann es auch andere Prioritäten im Leben geben), und wenn ja, inwiefern.

Warum ist es interessant, sich im Unterricht mit Glück zu beschäftigen? Als "roter Faden" für den Unterricht sollten an dieser Stelle Leitfragen gefunden werden, am besten auch an die Tafel geschrieben. Die Schüler und Schülerinnen selbst können versuchen, sinnvolle Leitfragen zu finden, etwa "Wer hat Theorien des Glücks aufgestellt?", "Kann ich Glück herbeiführen?", "Welche Arten von Glück gibt es?" oder "Ist jedes Glück gleichwertig?". Dies kann der Unterrichtseinheit über dieses Thema, das ja leicht dazu neigt, auszuufern, eine Orientierung geben und am Ende wieder aufgegriffen werden.