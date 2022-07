Segen und Fluch des Eigentums Glossar

Schumacher, Ernst Friedrich (1911-1977)

Geborgen in Bonn, in den 30er Jahren nach England emigriert Studium der Volkswirtschaftslehre in Bonn und Berlin und an der "London School of Economics and Political Science". Während des Krieges und nach Kriegsende arbeitete "Fritz" Schumacher als Wirtschaftberater der britischen Regierung, u.a. als Chefökonom der Kohlebehörde, die mit 800.000 Angestellten einer der größten Organisationen ihrer Zeit war. Seiner Überzeugung nach ist eine gute Arbeit für die menschliche Entwicklung wesentlich. Berühmt wurde er durch sein Buch "Small is beautiful - Die Rückkehr zum menschlichen Maß", das er 1973 veröffentlichte. Dieser Titel wurde zum Leitspruch einer Bewegung, die sich gegen die Maxime vom ewigen Wachstum in der Wirtschaft als Voraussetzung für den Wohlstand einer Gesellschaft wandte.