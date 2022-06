Dem Leben seinen Lauf lassen Glossar

Zen

In China entstandene, meditative Form des Buddhismus, die ein absichtsloses Erkennen der gesamten, ungeteilten Wirklichkeit hinter den Illusionen des Seins erstrebt. Die Versenkung in den Grund des Seins soll das rationale Denken, sein Festhalten an Begrifflichkeiten sowie die Verstrickung des Geistes in Gegensätze überwinden und zur Erleuchtung, das heißt zur vollen Erfahrung der Wirklichkeit, führen.