Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Realschule

8. Jahrgangsstufe

Evangelische Religionslehre, 8.3 Fernöstliche Religiosität: Fremdes kennen und achten lernen

Katholische Religionslehre, 8.3 Andere Religionen achten lernen: grundlegende Merkmale der Weltreligionen (vor allem Gottesglaube, hl. Schriften und Orte, Beten und gottesdienstliches Feiern. 8.4 Wege zu sich selbst und zum Lebensgrund: Gebet und Meditation.

9. Jahrgangsstufe

Ethik, 9.4 Religionen und Lebensperspektiven, Weltreligionen

Katholische Religionslehre, 9.2 Menschen fragen nach Gott: Gottesvorstellungen der Religionen (Gott in Zeugnissen anderer Weltreligionen)



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

9. Jahrgangsstufe

Ethik, 9.2 Religiöse Sinndeutungen des Lebens : Sinnfrage; Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Erleuchtung und Offenbarung, Meditation und Gebet

10. Jahrgangsstufe

Ethik, 10.1 Philosophisch-ethische Deutungen des Menschen. 10.2 Religionsphilosophie und vergleichende Betrachtung der Weltreligionen: der Wahrheitsanspruch der Religionen und das Problem des interreligiösen Dialogs

Evangelische Religionslehre, 10.2 Religion und Religionen: Zusammenhang von Religion und Kultur an Beispielen, sich mit der Pluralität der Religionen auseinandersetzen, der Wahrheitsanspruch der Religionen, unterschiedliche Wege zur Toleranz: Anerkennung verschiedener Heilswege. 10.3: aktuelles Interesse an fernöstlicher Religiosität, z. B. religiöse Heilmethoden, Yoga, Zen, Spiritualität, Lebensführung, Verständnis von "Ich"

Katholische Religionslehre, 10.5 Christentum im Pluralismus von Religionen und Kulturen: Hinduismus und Buddhismus, Anziehungskraft fernöstlicher Religiosität für die heutige Gesellschaft, z. B. Reinkarnation, Zen, Dalai Lama, Tao; Christentum im Dialog: fruchtbare Anstöße, z. B. Meditation, Achtsamkeit gegenüber der Natur, Gewaltlosigkeit; Unterschiede, z. B. in Lebensgefühl und Erlösungsvorstellungen; Impulse zur Verständigung der Religionen

11. Jahrgangsstufe

Chinesisch, 11.3 Interkulturelles Lernen und Landeskunde: Chinas Gesellschaft in Tradition und Moderne

Evangelische Religionslehre, 11.1 Was ist wahr? - Wahrnehmung und Wirklichkeit. Wahrnehmung und Beschreibung von Wirklichkeit: Das Wahrheitsverständnis des Christentums von anderen Vorstellungen unterscheiden.

Katholische Religionslehre, 11.1 Zwischen Vielfalt und Entscheidung: Religion in der offenen Gesellschaft: Wahrnehmung religiöser Phänomene, z. B. in modernen Medien, Kunst, Musik, Literatur; Erschließung religiöser Sehnsüchte; Religionen und religiöse Strömungen im Überblick; "Was soll ich glauben?" - religiöse Optionen und persönliche Entscheidung; der Mensch als homo religiosus: sinnstiftendes Potenzial von Religion und Religiosität; religiöse Ausdrucksfähigkeit und Bedeutung religiöser Sprache, Bilder und Symbole, Kriterien für eigene religiöse Orientierung; Wahrheitssuche und Grenzen des Erkennens; die Bibel als Buch, das in geschichtlichen Situationen von Menschen gedeutete Gotteserfahrungen enthält: Vergleich mit dem Textverständnis eines heiligen Buches in einer anderen Religion; biblische Offenbarung im Vergleich mit einem weiteren Weg der Transzendenzerfahrung, z. B. "kleine und große Transzendenzen" im Alltag, in der Natur, in Gebet und Liturgie, in der Mystik; Menschsein aus nichtchristlicher religiöser Sicht in einer Weltreligion

12. Jahrgangsstufe

Chinesisch, 12.3 Interkulturelles Lernen und Landeskunde: Einblicke in das chinesische Kaiserreich bis 1840 anhand ausgewählter Abschnitte, mindestens zwei Schwerpunkte aus dem Bereich Kultur, z. B. Musik, Film, Philosophie, Literatur, Bildende Kunst, Theater