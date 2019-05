Märchen Glossar

Begriff Erklärung Bibliothekar Verwalter einer Bibliothek Dragoner Allgemeiner Ausdruck für den Angehörigen einer Reitertruppe. Der Name geht auf das Feldzeichen einer im 16. Jahrhundert in Frankreich gegründeten berittenen Truppe zurück, das einen Drachen zeigt. Instruktion Anweisung Kiepe Auf dem Rücken getragener, hoher Tragekorb Konvolut Bündel von Schriftstücken poetisch dichterisch traditionell überliefert, herkömmlich wohlfeil veraltet für: billig, preiswert Zwittercharakter Ein Zwitter ist eigentlich ein Wesen mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Zwittercharakter steht hier für doppelten bzw. doppeldeutigen Charakter.

Personen

Arnim, Achim von (1781-1831)

Der deutsche Schriftsteller gehört mit Clemens Brentano zu den Hauptvertretern der sog. Heidelberger Romantik und gibt mit demselben die Volksliedersammlung "Des Knaben Wunderhorn" heraus.

Brentano, Clemens (1787-1842)

Führender Vertreter der Heidelberger Romantik. Seine bedeutendste Leistung ist die Herausgabe (zusammen mit Achim von Arnim) der Volksliedersammlung "Des Knaben Wunderhorn". Sein restliches Werk ist von einem katholischem Mystizismus und einer Idealisierung des Mittelalters gekennzeichnet.

Droste-Hülshoff, Annette von (1797-1848)

Die Dichterin stammt aus einer westfälischen Adelsfamilie. Berühmt geworden ist sie vor allem für ihre Naturgedichte, mit denen sie Heide, Moor, Seen und Menschen ihrer Heimat in poetisch kraftvoller Weise mit großem Einfühlungsvermögen beschreibt. Siehe dazu auch unseren Beitrag: link position="0" Annette von Droste-Hülshoff - Die Judenbuche/link.

Grimm, Jacob (1785-1863) und Wilhelm (1786-1859)

Die beiden Brüder begründen die Germanistik als Literatur und Sprachwissenschaft. Beeinflusst von der Romantik widmen sie sich besonders der Erforschung von Sagen und Märchen und der altdeutschen Dichtung . Ab 1841 lehren sie beide als Universitätsprofessoren an der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Sie bringen für die Entwicklung der deutschen Sprache entscheidende Lehrwerke heraus, die noch heute ihre Gültigkeit besitzen, wie zum Beispiel das "Deutsche Wörterbuch", eine vierteilige "Deutsche Grammatik" und die "Geschichte der deutschen Sprache". Bekannt in aller Welt ist der Name der Brüder Grimm vor allem für ihre einzigartige, umfangreiche Märchensammlung. Siehe dazu auch unseren Beitrag: Ein Herz und eine Seele - die Gebrüder Grimm.