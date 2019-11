Heinrich Heine Einsatz im Unterricht

Das Unterrichtsvorhaben soll dazu dienen, den Dichter, den Künstler Heine näher kennen zulernen. Gleichzeitig soll es dazu genutzt werden, eine spannungsgeladene Zeit der Literaturgeschichte am Beispiel dieser zentralen Figur näher zu beleuchten. Zudem geht es darum, aufzeigen, dass sowohl privates Schicksal als auch historische Bedingungen sich in Literatur widerspiegeln.



Erarbeitung des literaturhistorischen Hintergrundes

Die Schülerinnen und Schüler werden über die Zielsetzungen und den groben Ablauf des gesamten Vorhabens informiert. Als Vorbereitung der ersten Gruppenarbeitsphase wird den Schülern durch einen kurzen Lehrervortrag Heines Position im Spannungsfeld der literarischen Epochen Klassik, Romantik und Junges Deutschland/Vormärz nähergebracht. In einer darauffolgenden arbeitsteiligen Gruppenarbeit sollen die Schüler sich über die drei genannten Epochen kundig machen. Das kann als Internetrecherche geschehen.



Nach der Gruppenarbeit werden die Ergebnisse in sogenannten Expertenrunden ausgetauscht. Das heißt, dass sich neue Gruppen formieren, sodass sich in jeder Gruppe mindestens ein "Experte" zu einer der literarischen Epochen findet. Diese Gruppen können dann Plakate zu den jeweiligen Epochen erstellen, auf denen jeweils Merkmale, wichtige Dichter und anderes Wissenswertes vermerkt ist. Nach dem Aushängen der Plakate können die Schülerinnen und Schüler sich – wenn nötig – gegenseitig korrigieren und so ins Gespräch kommen. Dabei darf natürlich auch der Lehrende befragt werden und so sein Fachwissen genutzt werden.



Erarbeitung von Heines Entwicklung anhand einiger Gedichte

Als nächstes sollen die Schülerinnen und Schüler die Entwicklung Heines anhand seiner Lyrik kennen lernen. Dabei sollen sie ihre Kenntnisse aus der ersten Phase nutzen. Ihnen wird dazu eine Zusammenstellung von Gedichten Heines ausgehändigt. Anhand dieser Gedichte sollen die Schüler in Gruppenarbeit erarbeiten, welche Entwicklung in Themen und Inhalten sie erkennen. Außerdem sollen sie herausstellen, wo sie Elemente der zuvor thematisierten Epochen finden und wo die Gedichte eine solche Zuordnung nicht zulassen. Besonders die letzten beiden Gedichte werden den Blick auf das Ende des Dichters lenken. Dieses soll nun mit dem Einsatz des Radiobeitrags im Mittelpunkt stehen.