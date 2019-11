Download-Service Einsatz im Unterricht

Der Beitrag wird in mehreren Etappen gehört. Die erste Hörsequenz geht bis "Und meine heißen Tränen fließen" (Manuskript Seite 3 oben, Zeit: 00:00-04:22). Kurse, die selbstständiges Arbeiten gewohnt sind, sollen sich an dieser Stelle während des Hörens Notizen zu den wesentlichen Informationen des Textes machen und im Anschluss an das Hören des Beitrages gebeten werden, in Kleingruppen von jeweils höchstens vier Mitgliedern die Informationen zu systematisieren. Dabei sollen sie Kategorien finden, unter denen bestimmte Informationen eingeordnet werden können. Solche Kategorien wären z.B. Biographisches, Literaturhistorisches und Historisches. Bei Lerngruppen, die ohne den Vorlauf an den Beitrag herangehen, ist es sinnvoll, die Kategorien auf dem Arbeitsblatt 1 den Schülern zur Verfügung zu stellen. Die Schüler sollen nach dem Hören in 4er-Gruppen ihre Ergebnisse des Hörauftrags vergleichen und die Analyse des Gedichtes "Seegespenst" vornehmen.