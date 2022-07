Gottfried Keller Glossar

Seldwyl

"Seldwyla bedeutet nach der älteren Sprache einen wonnigen und sonnigen Ort, und so ist auch in der Tat die kleine Stadt dieses Namens gelegen irgendwo in der Schweiz", schrieb Keller in der Vorrede zu seiner Novellensammlung "Die Leute von Seldwyla". Die Übersetzung lautet ungefähr "Glücksdörfchen", der Name ist zusammengesetzt aus saelde = (mittelhochdeutsch) Glück, Wonne und wyl = Weiler (kleines Dorf).