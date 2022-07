Friedrich Schiller Glossar

Personen

Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)

Geboren als Sohn eines wohlhabenden Rates in Frankfurt am Main, gestorben in Weimar. Goethe und Schiller haben mit ihren Werken den Weltruhm deutscher Dichtung begründet. Goethes erster Roman "Die Leiden des jungen Werther" verschafft ihm sofort großes Ansehen und beeinflusst eine ganze Generation junger Menschen so stark, dass manche sogar dem literarischen Helden nacheifern und Selbstmord begehen – die Bewegung des "Sturm und Drang" ist geboren. Goethe wird aber zunächst Jurist, 1775 beruft ihn Herzog Carl August als Berater und Minister nach Weimar. Hier ist er nicht nur literarisch aktiv, sondern widmet sich auch Studien und Abhandlungen zu naturkundlichen Phänomenen (Farbenlehre und Studien zum Zwischenkieferknochen). Hier entstehen aber vor allem seine wichtigsten klassischen Werke, u.a. "Wilhelm Meisters Lehrjahre", "Dichtung und Wahrheit" und "Faust".

Schiller, Johann Christoph Friedrich (1759-1805, 1802 zu "von Schiller" geadelt)

Geboren in Marbach am Neckar als Sohn des Wundarztes und Offiziers Johann Kaspar Schiller und dessen Frau Elisabeth Dorothea. Die Eltern waren arm, hofften aber durch eine gute Ausbildung ihrem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen. Schiller erhält ab dem fünften Lebensjahr Unterricht. Nach Besuch einer Eliteschule und Ausbildung zum Regimentsmediziner wird sein erstes Drama "Die Räuber" in Mannheim uraufgeführt und sorgt sofort über die Landesgrenzen hinaus für Schillers Ruhm. Dennoch folgen harte Jahre, in denen Schiller versucht, von seiner Dichtung zu leben. Erst als Geschichtsprofessor in Jena erhält er ein geringes, aber verlässliches Einkommen und heiratet Charlotte von Lengefeld, danach folgen trotz körperlicher Schwäche und Krankheit seine produktivsten Jahre in Jena und später Weimar, in denen er auch von Goethe für sein Werk die verdiente Anerkennung findet. Zu seinen bekanntesten Dramen zählen u.a. "Don Carlos", "Maria Stuart", "Wallenstein", "Wilhelm Tell".