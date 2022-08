Biografie einer Insel Capri zwischen Marke und Mythos

Capri zwischen Mythos und Massentourismus

Das Ergebnis war eindeutig: In einer Umfrage aus dem Jahr 1956 gaben die Bürger der noch jungen Bundesrepublik die Insel Capri als ihr Traumreiseziel an. "Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt" heißt es dann auch in dem millionenfach verkauften Evergreen von den "Capri-Fischern" aus den 50er Jahren. Kurz zuvor war die "Capri-Hose" kreiert worden, die deutschen Ford-Werke brachten einen Ford-Capri heraus, ein Heidelberger Getränkefabrikant nannte sein Fruchtsaftgetränk "Capri-Sonne". Spätestens dann war der Mythos der Mittelmeerinsel als Ziel für den Massentourismus und als perfektes Markenimage entdeckt worden. Seit den 1980er Jahren wird Capri als Luxus-Destination beworben, als Insel der Reichen und Schönen. Der schöne Schein verblasst allerdings rasant mit Beginn der Wintersaison: "Von Mitte Januar bis Ostern ist die Insel ohne Leben", schreibt Dieter Richter, der seit Jahren nicht nur Capri bereist und bewundert, sondern Autor vieler Bücher über Italien ist. In seinem Capri-Porträt fächert Richter versiert und leidenschaftlich die über 2000 Jahre alte Kulturgeschichte des nur zehn Quadratkilometer kleinen Eilands auf.