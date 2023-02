Laura Maire liest Lana Bastašić: Kreise

Eine Sportstunde. Und das eine Kind, das so gut in Mathe ist, aber nicht in Dauerlauf. Und der Sportlehrer, der seine Macht genießt … Laura Maire liest für die radioTexte am Sonntag eine Erzählung aus Lana Bastašićs Erzählband "Mann im Mond". Durch alle Texte ziehen sich die Schrecken des Aufwachsens in einer versehrten Gesellschaft und einer gewalttätigen Gegenwart. "Ich will nicht, dass der Leser sich so daran gewöhnt, dass er es für normal hält", sagt die Verfasserin im Gespräch mit den radioTexten am Sonntag. "Man soll wissen: Da ist was falsch."