Live-Konzert Villagers

Playlist

Did You Know?

Memoir

Everything I Am Is Yours

No One To Blame

Love Came With All That It Brings

A Trick Of The Light

Nothing Arrived

Hot Scary Summer

Courage

Aufgenommen und angeboten von Eurosonic EBU 2018

Aufnahme des Konzerts im Schwuz in Berlin am 14. November 2019

Moderation: Claus Kruesken