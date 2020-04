Live-Konzert Tokunbo bei den Ingolstädter Jazztagen 2019

Playlist

Cast Away

Heartbleed

White Noise

The Swan

Apple Pie

Rebecca

Don´t go Away

Besetzung

Tokunbo Akinro - Gesang

Gitarre Anne de Wolff - Violine, Viola, Gesang, Percussion

Ulrich Rode - Gitarre

Christian Flohr – Bass

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme eines Konzerts vom 7. Novermber 2019

bei den 36. Jazztagen Ingolstadt, Das Mo – Neue Galerie

Ton und Technik: Gerhard Gruber, Roland Zweckinger