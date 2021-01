Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Kreisky, Rhye und James Yorkston

URBAN VILLAGE – Udondolo (No Format!)

Der Name der Band ist kein Widerspruch, sondern ein Hinweis darauf, dass die Welt zusammenwächst. Die Männer aus Soweto sind stark verwurzelt in den popmusikalischen Sounds ihrer Heimat. Sie setzen auf analoge Instrumente und vor allem auf den Sound ihrer Stimmen. Kein Hip-Hop, nur wenig Elektronik bewohnt dieses Album-Debut, was in diesem Fall ein bisschen konservativ, um nicht zu sagen: gestrig wirkt. (6.0 von 10 Punkten)

KREISKY - Atlantis (Wohnzimmer)

So etwas kann nur aus Wien kommen, auch wenn der Sänger und Frontmann Austrofred einige Zeit in München verbracht und z.B. bei der Band „Queen of Japan“ gewirkt hat. Die neue Kreisky-Platte rockt bewusst „schräg“, mir manchmal etwas zu „schräg“, aber grundsympathisch. Aber die Zeit wartet eben auf niemanden, was man z.B. daran erkennen kann, dass viele Menschen unter 30 wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was mit dem Bandnamen Kreisky gemeint ist. Hier nur als Tipp: Es ist so, als ob man hierzulande eine Band Willybrandt nennen würde. (6.5 von 10 Punkten)

STILL CORNERS - The Last Exit (Wrecking Light)

Wer bei dem Gitarrensound an die Dire Straits denkt, dem ist nicht zu helfen. Die Band besteht aus einem Amerikaner und einer Britin, die sich in London kennengelernt und nun schon fünf musikalisch sehr unterschiedliche Alben auf dem Kerbholz haben. Das neueste bietet eine Art Desert Rock, das in seinen besten Momenten das Niveau von Mazzy Star erreicht und in den weniger guten das von Calexico. (7.1 von 10 Punkten)

LANDE HEKT - Going to Hell (Lande Hekt)

Sie ist hauptberuflich Sängerin und Bassistin der britischen Punkband The Muncie Girls. Jetzt hat sie ein Solo-Album gemacht, das mich mit seinen schlichten, engagierten, oft akustischen Songs an das Oeuvre von Billy Bragg erinnert. Auch solo gibt sich Lande Hekt jedenfalls antiautoritär und feministisch. Da lässt man sogar die Green-Day-Anleihen durchgehen. (6.2 von 10 Punkten)

KIWI JR - Cooler Returns (Sub Pop)

Immer wieder wurde ich hier an die rockigeren Songs von Lou Reed erinnert, aber auch an die poppige Seite von Pavement und gelegentlich auch an die Melodramatik eines Tom Petty. Kiwi Jr. aus Toronto haben also das Rad nicht neu erfunden, aber sie haben ein sehr sicheres Händchen fürs Songwriting und vor allem eine ungeheure, ansteckende Euphorie dabei, die Songs ihres zweiten Albums einzuspielen - mein Highlight der Woche. Bin gespannt, was aus dieser noch sehr jungen Band noch wird. (8.0 von 10 Punkten)

JAMES YORKSON & THE SECOND HAND ORCHESTRA - The wide, wide River (Domino)

Yorkstons Stimme erinnert mich immer ein bisschen an die von Donovan, was kein Nachteil sein muss. Der anerkannte Folksänger aus England ist für sein neues Album nach Schweden gefahren und hat mit dortigen Musikern eine ungeheure Lässigkeit entwickelt. Einer von Peter, Björn und John war bei den Aufnahmen auch dabei, was vielleicht geholfen hat. Die Songs wirken oft eher skizzenhaft als ausformuliert, aber das ist Teil des Erfolgs eines weiteren James-Yorkston-Albums, der ja einer der fleißigsten Musiker der britischen Inseln ist. (7.3 von 10 Punkten)

CARM - Carm (37d03d)

Dahinter steckt der amerikanische Musiker CJ Camerieri. Seine Instrumente sind die Trompete und das Waldhorn- und er wird gerne als Studio- und Live-Musiker gebucht, z.B. von Sufjan Stevens, der hier ebenso dabei ist wie Bon Iver oder My Brightest Diamond. Auch die Beiden sind auf dem Solo-Debut als Sänger zu hören. Wenn‘s mal instrumental wird, dass klingt Carm oft nach den Dub-Experimenten des Trompeters Jon Hassell - jedenfalls gehört die Platte zu den Highlights der Woche. (7.4 von 10 Punkten)

RHYE - Home (Caroline)

Rhye heißt das R&B- und Vocl-House-Projekt des Kanadiers Mike Milosh, der seit acht Jahren Solo-Platten aufnimmt, aber auch oft als Gastsänger von Electro-Produzenten gebucht wird. Das neue Album ist sahnig weich wie immer. Man könnte sogar eine gewisse Glätte in der Produktion unterstellen, aber das machen die oft tollen Songs hier wieder wett. (7.5 von 10 Punkten)

BICEP - Isles (Ninja Tune)

Bicep sind zwei Elektroniker aus Nordirland, die bis heute eigentlich schon einen steilen Aufstieg hinter sich haben, aber jetzt etwas konventioneller geworden sind. Will sagen: Hier wird weniger auf Tanzbarkeit als auf Wohlklang abgehoben. Möglicherweise hat das schon etwas mit der Pandemie zu tun, aber ich finde Bicep nicht mehr so zwingend wie bei früheren Bemühungen. (6.9 von 10 Punkten)

ELORI SAXL - The Blue of Distance (Western Vinyl)

Die Amerikanerin heißt eigentlich Elori Kramer. Saxl - ohne e - fand sie als Namen wohl spannender. Vielleicht ist es auch nur ein Anagramm wie bei Axl Rose, wer weiß? Sie macht hier jedenfalls elektronische Ambient-Musik. Und sie war als Film-Komponistin schon zweimal für einen Emmy nominiert. Für die neue Platte hat sich Elori Saxl in eine Hütte in den Bergen zurückgezogen und Umwelt-Geräusche aufgenommen und anschließend bearbeitet. So hört man gelegentlich noch das Klappern der Mühle am rauschenden Bach, klipklapp. (7.0 von 10 Punkten)

