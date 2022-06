7. Juni 1494 Wie der Papst in Tordesillas die Welt in zwei Hälften teilt

Wie der Papst in Tordesillas die Welt in zwei Hälften teilt

07.06.1494: Wie der Papst in Tordesillas die Welt in zwei Hälften teilt

Bleibt nur eine Alternative: Selbst importieren und selbst kassieren. Nur wie? Auf dem Landweg? Zu weit, zu gefährlich und komplett abgeriegelt! Übers Meer also? Glatter Irrsinn! Niemand weiß, ob und wo ein Weg um Afrika herum nach Osten führt. Die Portugiesen probieren es trotzdem. Ein halbes Menschenalter lang tasten sich kühne Navegadores an der westafrikanischen Küste ins Unbekannte vor. 1488 ist das Ziel zum Greifen nahe: Bartholomeu Dias umrundet das Kap der Guten Hoffnung und stößt das Tor zur indischen Schatzkammer auf.

Heilige Schlichtung

Alles könnte so schön sein, wären da nur nicht die Nachbarn nebenan. Aragon und Kastilien machen Portugal den Gewürzkuchen streitig. Sie schicken Kolumbus aus, der nicht ost-, sondern westwärts segelt und 1492 auf Inseln stößt, die er zeitlebens für indische Vorposten hält. Der Genuese kehrt zurück, legt Spanien die Antillen zu Füßen und bringt dadurch den portugiesischen König gewaltig in Harnisch. Der pocht auf einen älteren Vertrag, in dem Portugal auf die Kanarischen Inseln verzichtet und dafür von Spanien das Besitzrecht auf alles erhält, was künftig südlich der Kanaren von wem und wann auch immer gefunden wird. Weil aber das genau auf die Antillen zutrifft, gehören sie ihm, und damit basta!