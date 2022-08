19. August 2010 Welt-Foto-Tag

54 tausend Mal pro Sekunde drückt irgendjemand, irgendwo auf der Welt, auf den Auslöser. Der Eiffelturm im Paris-Urlaub, das Feierabendbier mit Freunden oder die neue Jeans. In null Komma nix ist die Handykamera gezückt und der mehr oder weniger besondere Moment für immer festgehalten. Während dieses Kalenderblatts entstehen weltweit mehr als elf Millionen Fotos. Würde man sie alle auf Fotopapier drucken, wäre der Stapel mehr als zweieinhalbtausend Meter hoch - dreimal so hoch wie der Burj Khalifa in Dubai, immerhin das höchste Gebäude der Welt. Dabei war das Foto einst eine bahnbrechende Innovation.