21. Januar 1817 Stendhal bekommt in Florenz das Stendhal-Syndrom

Eine Reise nach Florenz muss nicht zwangsläufig in der Notaufnahme enden. In der Regel geht alles gut. Dennoch: Uffizien, Ponte Vecchio, Michelangelos David - die toskanische Kunstmetropole kann einen umhauen. - Brunelleschis Domkuppel, Botticellis Geburt der Venus - die Renaissance-Stadt ist voll von Sehenswürdigkeiten! Und von Reisenden, die sich zu viel zugemutet haben. Einige von ihnen geraten sogar merklich ins Taumeln. Erschöpft, dehydriert, mit steifen Nacken und verrenkten Hälsen.

Kollabieren durch Kunst

Und schlimmer noch: In der Notaufnahme im Zentrum der Stadt häufen sich bedrohliche Fälle: desorientierte, verwirrte Urlauber. "Reizüberflutung", konstatierte Graziella Magherini, seinerzeit Psychiaterin am Krankenhaus von Santa Maria Nuova, schon in den 1980ern. Zu viel Großartiges in zu kurzer Zeit. Kulturschock. Die seltsamen Krankheitsfälle lassen die Ärztin nicht mehr los. Sie kategorisiert: Schwindel, Herzrasen und Schweißausbrüche. Wahnhafte Symptome - bis hin zu Panikattacken und psychischem Zusammenbruch. - "Stendhal-Syndrom" nennt die Dottoressa das Florentiner Touristen-Leiden. Alleinreisende Frauen aus Nordeuropa scheinen besonders gefährdet zu sein.

Stendhal also. Auch der französische Schriftsteller ist auf einer Italienreise um ein Haar zusammengeklappt. Schwächeanfall. Bei einem Abstecher nach Florenz. Am 21. Januar 1817 notiert er nach dem Besuch in der Franziskanerkirche Santa Croce - Herzklopfen und verwirrende Gemütsaufwallung. Ausgelöst durch die allzu große Nähe zu den Grabmälern so vieler weltbewegender Genies - Galileo Galilei, Machiavelli, Michelangelo - "Was für Männer!" Dem Dichter schwinden die Sinne. Unfähig einen klaren Gedanken zu fassen, stürzt Stendhal ins Freie.

An der frischen Luft klingt der Schwindel ab. Andere Patienten werden später weniger Glück haben. - Im nur wenige Schritte entfernten Ospedale di Santa Maria Nuova müssen übergeschnappte Kunstliebhaber durchaus auch stationär behandelt werden. Langzeitschäden sind glücklicherweise nicht zu erwarten. In schweren Krisen empfiehlt sich allerdings, Florenz sofort zu verlassen. Das Rückfallrisiko lauert an jeder Ecke.

