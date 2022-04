4. April 1875 Smetanas "Die Moldau" uraufgeführt

An der schönen blauen Moldau

Die Böhmen etwa hatten zwar kein Wien und keine Donau, aber dafür ein Prag und eine Moldau. Und so beschloss Bedřich Smetana nicht weniger als "der Schöpfer des tschechischen Stils der Musik" zu werden. Dazu komponierte Smetana eine Art klingendes Bilderbuch, das er schlicht "Mein Vaterland" nannte. Neben dem Walzer war musikalisch damals nämlich noch etwas sehr "in": Sinfonische Dichtungen, Musikstücke für Orchester, die Außermusikalisches schilderten, also zum Beispiel Inhalte, Menschen, Sagengestalten oder eben Landschaften. Smetanas Musik beschrieb so die Landschaft seiner Heimat in sechs sinfonischen Dichtungen.