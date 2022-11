8. November 1307 Chronicon Helveticum setzt Datum für Rütli-Schwur fest

Man weiß es nicht. Zumindest nicht exakt. So exakt, wie man es von der Schweiz, dem Land der Berge, Volksabstimmungen und teuren Präzisionsuhren, erwarten möchte. Ja gut ... die Franzosen haben dafür den 14. Juli - Sturm auf die Bastille -, wir Deutsche legen am 3. Oktober zur Wiedervereinigung kurz und kollektiv die Füße hoch. Und unsere Schweizer Nachbarn? Die weisen stolz den 1. August als gesetzlichen Nationalfeiertag aus. Auf diesen Tag im Jahr 1297 ist nämlich der berühmte Bundesbrief datiert, der bis heute als Gründungsdokument der Eidgenossenschaft gilt.

Alles anders datiert

Doch darf dieses Datum wirklich als Geburtsstunde der Schweizer Nation firmieren? Oder folgt man eher dem Geschichtsschreiber Aegidius Tschudi, der um 1550 herum die eigentliche Gründungslegende, den sogenannten Rütlischwur, in seinem "Chronicon Helveticum" auf den 8. November 1307, den Mittwoch vor Martini, notiert? Wir werden es wohl nie exakt erfahren. Weil der Mythos, wie diese Schweiz vor der Geschichte als Nation zusammenfindet, ist mindestens so mächtig und verzweigt wie deren Bergmassive.

Es ist kompliziert

"Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod, als in der Knechtschaft leben." So leitet Schwabe Schiller bei "Wilhelm Tell" den weltberühmten Schwur ein, zu dem drei Rebellenanführer die Finger in den Nachthimmel überm Vierwaldstättersee emporrecken. Auf ebenjener Rütliwiese. Um einen ewigen Bund zu besiegeln.