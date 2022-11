2. November 1929 Pilotinnen gründen Vereinigung Ninety Nines in den USA

Motoren dröhnten, Hammerschläge hallten von den Blechwänden wider, und es roch nach frischer Lackfarbe. Der Tee wurde auf einem Werkzeugwagen serviert. Im Hangar eines Flugplatzes auf Long Island trafen sich am 2. November 1929 sechsundzwanzig Frauen, um einen Verein zu gründen. Nur aktive Pilotinnen mit Flugschein sollten Mitglied werden können. Ganze einhundertsiebzehn davon gab es in den Vereinigten Staaten, unter mehr als neuntausend Männern. Sämtliche Pilotinnen wurden angeschrieben, und neunundneunzig wollten mitmachen. Diese Zahl wurde zum Namen: "Ninety-Nines Club".

99 heben ab

"Fliegerinnen vereinigen sich, um das Geschlecht aus dem Himmel zu verbannen", verkündete ein Gründungsmitglied in einer Zeitschrift. "Sie wollen Männern absolut gleichgestellt sein." In den Medien wurden Pilotinnen als Inbegriff der modernen Frau gefeiert, aber in der Realität kämpften sie gegen viktorianische Vorurteile. Von den großen Flugwettbewerben, bei denen man hohe Preisgelder gewinnen konnte, waren Frauen ausgeschlossen. Jobs gab es durchaus - gerade weil man ihnen weniger zutraute. Flugzeugbauer stellten sie gern ein, um Kunden zu zeigen, wie einfach und sicher ihre Modelle zu fliegen waren. Wenn eine Frau das kann, kann es jeder, war die PR-Logik. Außerdem hatten sie auch Frauen als Kundinnen im Auge. Großraumjets existierten noch nicht einmal in der Phantasie, ein Linienflieger mit zwölf Plätzen galt als riesig. Man stellte sich eher vor, dass in der Zukunft jede Familie eine eigene Maschine haben und Hausfrauen damit zum Einkaufen fliegen würden.