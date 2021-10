28. Oktober 1869 Periodensystem der Elemente veröffentlicht (28.10.1869)

Reinfall mit Musik

Den Chemikern ging es Mitte des 19. Jahrhunderts nicht viel besser. Rund 60 verschiedene Elemente hatten sie entdeckt, "indes kennt man nicht das Mittel, jedem (...) seinen richtigen Platz zu bestimmen", bedauerte der Londoner Gelehrte Thomas Graham im Jahr 1840. Sein Landsmann John Newlands wagte ein Vierteljahrhundert später einen Versuch. Er ordnete die Elemente nach ihrem Gewicht an. Nebenbei bemerkt, wäre das auch für Bücher eine interessante Lösung. Dabei fiel Newlands etwas auf: Das leichteste Element, der Wasserstoff, ähnelt in seinen Eigenschaften dem achten in der Gewichtstabelle, dem Fluor. An zweiter Stelle steht Lithium, das wiederum der Nummer neun - dem Natrium - verwandt zu sein scheint. Und so geht es weiter. Newlands erinnerte das an die Musik. Eine Tonleiter beginnt mit C, und der achte Ton ist wiederum ein C. Newlands´ Aufsatz mit dem Titel "Über das Gesetz der Oktave" war allerdings ein Reinfall. Er solle lieber versuchen, die Elemente nach dem Alphabet zu sortieren, ätzten chemische Fachkollegen. Wahrscheinlich weil sie es in ihren Bücherregalen genauso hielten.