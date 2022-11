18. November 1929 Mickey Mouse debütiert im Film "Steamboat Willie"

Eine kleine Maus in pluderiger Hose, das Käppi schräg auf dem Kopf, pfeift am Steuerrad eines Dampfers vor sich hin. Von der Handlung her ist der Film nicht sehr kompliziert, aber der Ton macht die Musik. Und so wird Mickey Mouse in dieser Rolles des "Steamboat Willie" weltberühmt. Autorin: Susanne Hofmann