26. Oktober 1909 Marie Marvingt fährt als erste Frau einen Ballon über die Nordsee

Das Verhalten des Monsieur Garnier verdiente in den Augen von Mademoiselle Marvingt größtes Lob. "Trotz der Gefahr", so schrieb Marie Marvingt in ihrem Erlebnisbericht, verlor er "das Vertrauen nicht". Und zwar das Vertrauen in sie, die 34-jährige kinderlose Single-Frau, die vor keiner sportlichen Herausforderung zurückschreckte.

Braut der Gefahr

"Braut der Gefahr" – so hatte sie ein Freund genannt. Das konnte man wohl laut sagen. Marie Marvingt war "das" französische Super-Girl des frühen 20. Jahrhunderts. Bevor sie am 26. Oktober 1909 um 8 Uhr abends zu diesem waghalsigen Ausflug mit Émile Garnier im Schlepptau aufbrach, hatte sie bereits mehrfach bewiesen, dass die Unterscheidung zwischen starkem und schwachem Geschlecht für sie nicht galt. 1906 durchschwamm sie Paris in der Seine. 1907 gewann sie ein internationales militärisches Wettschießen – als einzige Frau weit und breit, versteht sich. 1908 fuhr sie bei der Tour des France mit, als Frau unerlaubterweise, versteht sich. Sie erklomm fast alle Gipfel der französischen und Schweizer Alpen. Außerdem konnte Marie Marvingt Eis laufen, golfen, Seiltanzen und Kunstreiten.

Fliegerin, grüß mir die Sonne!

Monsieur Garnier tat also wirklich gut daran, sich nicht von blöden Vorurteilen leiten zu lassen, als er am 26. Oktober 1909 bereitwillig den Korb dieses Fesselballons bestieg, den Marie Marvingt nun von Frankreich über die Nordsee nach England zu lenken gedachte. Als erste Frau, versteht sich, die so etwas wagte - obwohl sie noch nicht einmal eine Ballonführerlizenz besaß.