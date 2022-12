13. Dezember 1902 Die längste Rede in einem deutschen Parlament

"Für mich ist es auch kein Vergnügen, dass ich mich hinstelle und mich stundenlang quäle", sagt Otto Antrick. Aber er macht es trotzdem. Mit einem dicken Papierstapel steht der SPD-Politiker am Rednerpult im Reichstag und beteuert: "Ich werde - solange meine physischen Kräfte ausreichen - diese Stelle nicht verlassen, Sie mögen machen, was Sie wollen." Die Abgeordneten tun das dann auch: sie rufen dazwischen, sie verlassen den Saal, sie kümmern sich um ihr Abendessen.

Reden bis zur Ohnmacht

Aber Otto Antrick lässt sich nicht beirren. Er will die Abstimmung über das Zolltarifgesetz verzögern und damit die Erhöhung der Getreidezölle verhindern. Anhand jeder einzelnen Position des Gesetzentwurfs erklärt er, warum. Nach vier Stunden sei der Redner bei Position 4 angelangt, heißt es in der Münchner Allgemeinen Zeitung. Die Menge der noch folgenden Positionen - genau 942 -, sei geeignet, "weniger robuste Naturen einem Ohnmachtsfall nahe zu bringen", findet der parlamentarische Berichterstatter der Zeitung.

In Ohnmacht fällt aber niemand, auch nicht, als Antrick antäuscht, mit seiner Rede am Ende zu sein: Er rafft seine Papiere zusammen, hebt seine Stimme, und die Abgeordneten strömen zurück in den Saal. Doch dann nimmt er nur einen großen Schluck Wasser und holt aus einem Briefumschlag weitere eng beschriebene Zettel hervor. Die Männer im Saal stöhnen auf und erliegen dem endlosen Redeschwall, während Antrick zur Stärkung Eiergrog gereicht wird. 8 Stunden wird die Rede an diesem 13. Dezember 1902 dauern - die längste Rede, die je in einem deutschen Parlament gehalten wurde.