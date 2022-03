11. März 1610 Jesuit Scheiner verschweigt Entdeckung der Sonnenflecken

Den Blick frei

Oh, unschöne Flecken

Andererseits, was er da am 11. März 1611 erstmals und danach immer wieder gesehen hat, ist zweifellos wahr. Obendrein ist die Sonne gar nicht besudelt. Was er zunächst für Flecken hielt, sind gewiss nur Kleinstplaneten, die das unberührte, makellose Gestirn umkreisen. Und wahr ist auch, dass Scheiner ein kleines, winziges, verzeihliches bisschen stolz ist auf seinen Fund. So packt er am Ende alles in drei lange, mit Zeichnungen, Tabellen, Berechnungen gespickte Briefe an einen Freund, der die Neuigkeit 1612 gedruckt erscheinen lässt.