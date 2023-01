16. Januar 1962 Die Dreharbeiten zu "James Bond- 007 jagt Dr. No" beginnen

Montag, 16. Januar 2023 Autor(in): Brigitte Kohn Sprecher(in): Caroline Ebner Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Königin Elisabeth II. hatte einen typisch britischen Humor. Anlässlich der Olympischen Spiele 2012 in London spielte sie sogar höchstpersönlich in einem Werbefilm mit. Man sieht darin James Bond alias Daniel Craig zum Buckingham Palast eilen, um sie zu einem Hubschrauberflug abzuholen. Über dem Olympiastadion stürzen sich beide mit dem Fallschirm in die Tiefe, und gleich darauf erscheint die Königin ganz gelassen in den Rängen der Eröffnungsfeier und nimmt den Jubel ihrer Untertanen entgegen. Der Sprung ist natürlich gedoubelt, die Eröffnungsfeier ist echt.

Her Majesty und Nummer 1

Bond, James Bond im Geheimdienst Ihrer Majestät, ist eine Kunstfigur und dennoch Elisabeths wichtigster Untertan: symbolischer Sohn und Satellit der großen Matriarchin, die in den Filmen unsichtbar und unterschwellig immer präsent ist. Die Dreharbeiten zur ersten Folge mit dem Titel "James Bond - 007 jagt Dr. No" beginnen am 16. Januar 1962, zu einer Zeit, als das British Empire längst an Einfluss verloren hat. Zwischen den neuen Weltmächten herrscht Kalter Krieg, und James Bond erinnert die Welt an die Tatsache, dass Großbritannien immerhin noch einen tüchtigen Geheimdienst und eine schöne junge Königin hat.

M und Q und 007

Hauptdarsteller der ersten Staffel ist ein schottischer Arbeitersohn aus Edinburgh namens Sean Connery. Er macht die Figur zur kulturellen Ikone.

All seine Nachfolger müssen sich damit abfinden, dass sie nicht so sind wie er, nicht Connerys dunkle Samtaugen, nicht sein strahlendes Lächeln haben, nicht dieselbe lässige Art zu gehen, Wodka-Martinis, geschüttelt, nicht gerührt, zu kippen, von der Lizenz zu töten Gebrauch zu machen und durchschnittlich drei Frauen pro Folge zu verführen. James Bond ist ein Genussmensch, hat aber selten Zeit und ist immer auf dem Sprung, um fürchterliche Bösewichte daran zu hindern, die westliche Zivilisation, die ganze Welt und, schlimmer noch, seine Königin ins Verderben zu stürzen.

Bonds Gespielinnen sind aber auch nicht harmlos. In der ersten Folge steigt das Urbild aller Bond-Girls wie Venus aus den Meeresfluten: Honey Ryder alias Ursula Andress mit erotisch aufgeladenen Riesenmuscheln in den Händen und einem Jagdmesser an der Hüfte. Sie hat mal eine Vergewaltigung erlebt und den Täter mit einer Giftspinne umgebracht, ihm eine Woche lang kaltblütig beim Sterben zugesehen. Da muss auch ein James Bond auf der Hut sein und sich erst mal als zuverlässiger Beschützer bewähren, bevor sie ihm in die Arme sinkt.