4. Mai 1904 Henry Royce und Charles Rolles schütteln sich die Hand

Volldampf voraus

Nachdem Lenin dort seine revolutionären Geschäfte erfolgreich erledigt hatte, stieg er um, von der Bahn aufs Auto. Schließlich standen in den Garagen des abgesetzten Zaren noch jede Menge schmucke Fahrzeuge. Nikolaus II. war nämlich ein Autonarr gewesen, mit einem Faible für französische Luxuswagen der Marke Delaunay-Belleville. Die hatten schon 1910 den Anlasser direkt hinterm Lenkrad. Man musste also nicht mehr aussteigen und selber kurbeln. Das gefiel dem Zaren. Und Lenin auch.

Das muss anders werden!

Kaum hatte er sich einigermaßen erholt, ereilte ihn 1919 das nächste automobile Missgeschick. Lenins Wagen wurde in einem Moskauer Vorort von sechs bewaffneten Männern angehalten. Empört fragte der Revolutionsführer: "Hey, was is´n hier los? Ich bin´s doch - Lenin!" Aber den Räubern war das egal. Sie wollten nur das Luxusauto samt Papieren. Und weg waren sie!

Dort fand am 4. Mai 1904 im Midland Hotel das erste Treffen zweier britischer Gentlemen statt. Der Ingenieur Henry Royce und der Autohändler Charles Rolls wurden sich rasch einig - per Handschlag; den Schriftkram erledigten sie ein halbes Jahr später. Da hatte Herr Rolls längst die Alleinverkaufsrechte für alle Autos, die Herr Royce baute. Unter dem gemeinsamen Namen präsentierten sie ihre Modelle beim Pariser Autosalon. Und schon zwei Jahre danach eroberte der Silver Ghost von Rolls-Roycedie Garagen der Reichen und Mächtigen. Für Charles Royce dauerte der Traum allerdings nur kurz. 1910 starb der leidenschaftliche Doppeldecker-Pilot 32-jährig als erster Brite bei einem Flugunfall. So gesehen also kein Wunder, dass Lenin für seine Fernreisen lieber die deutsche Bahn genommen hat.