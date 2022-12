22. Dezember 1937 Das "Große Storchenderby" ist rechtens

An Halloween des Jahres 1926 fiel der steinreiche Anwalt Charles Vance Millar tot um. Vom Schlag gerührt, auf den Stufen seiner Kanzlei, mitten in Toronto. Millar war Zeit seines Lebens Junggeselle und Exzentriker gewesen und wer weiß, ob seine, in die kalte Herbstluft entfleuchende Seele nicht leise kicherte ... Denn Millars Testament hatte es in sich.

Das große Wettgebären von Toronto

Ein Ferienhaus auf Jamaica vermachte er drei Anwaltskollegen, die sich nicht ausstehen konnten. Seine Aktien an einer katholischen Brauerei übertrug er einigen protestantischen Abstinenzlern.

Und 500.000 kanadische Dollar, nach heutigem Kaufwert ca. sechs Millionen Euro, sollten an jene Frau gehen, die innerhalb von 10 Jahren nach Millars Tod, in Toronto die meisten Kinder zur Welt brächte. Die Presse jubelte! "The Great Stork Derby", das "Große Storchenderby" hatte begonnen. Die Zeitungen waren bald voll mit voyeuristischen Homestorys über ärmliche Familien, die auf engstem Raum in Eintopfdunst und Schmutzwäschebergen vom großen Geld des Charles Vance Millar träumten und sich unverdrossen an die Nachwuchsproduktion machten. Es waren die späten 20er, der Beginn der Weltwirtschaftskrise. Auch der Ehemann der streng katholischen mehrfach-Mutter Lillian Kenny war seit langem arbeitslos. Lillian war überzeugt: Millars Geist hatte sie zur Preisträgerin auserwählt. Sie verewigte sein Konterfei in Holzschnitzereien - und verteilte Fausthiebe an freche Reporter. Auch wenn sie dabei versehentlich den eigenen Ehemann traf. "Two-Punch-Kenny" wurde Lillian deshalb in der Presse genannt. Ganz anders ihre Konkurrentin Grace Bagnato, die strebsame Tochter italienischer Einwanderer, die trotz ihrer riesigen Kinderschar als Dolmetscherin bei Gericht arbeitete.