8. November 2003 Fünfter Harry Potter-Band in deutscher Übersetzung erschienen

Die Namen in J.K. Rowlings Büchern sind meistens sprechende Namen. So auch Dolores Umbridge. Schmerzhaft wird es unter der Ägide der neuen Schulleiterin in Hogwarts für Harry. Band fünf ist denn auch der, der das große Finale einleitet: Den Kampf gegen Lord Voldemort. Autor: Johannes Roßteuscher

Montag, 08. November 2021 Autor(in): Johannes Roßteuscher Sprecher(in): Caroline Ebner Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Solch eine Figur können eigentlich nur zwei erschaffen. Das Leben und Joanne K Rowling: Dolores Umbridge, neue Schulleiterin auf Hogwarts. Frau Direktor, Spitzname Krötengesicht, trägt stets rosafarbene Kostüme, gerne eine Schleife im Haar, ihr Büro: eine kolossale Sammlung von Häkeldeckchen und Katzenbildchen. Ihren Auftrag als Pädagogin interpretiert sie nicht ganz so zuckersüß: In der Zauberschule installiert sie in kurzer Zeit ein totalitäres Regime inklusive verschiedener Formen der Folter. Ihr Lieblingsopfer: Der prominenteste Schüler des Internats.

Schluss mit lustig…

Dolores Umbridge ist eine der neuen Figuren in Harry Potter und der Orden des Phoenix, dem fünften Band der erfolgreichsten Buchreihe aller Zeiten. Und eine der unangenehmsten Charaktere, die das Harry-Potter-Universum je bevölkert haben. Ihre Rolle ist anzudeuten - Blödsinn: unmissverständlich zu zeigen, wohin die Reise nun, ab Band fünf, gehen wird.

Dabei beginnt alles wie gehabt: Das Buch bricht Rekorde. Startauflage zwei Millionen – die höchste eines je in Deutschland erschienenen Buchs. Als Harry Potter und der Orden des Phoenix am 8. November 2003 erscheint, gibt es – wie schon beim Vorgängerband – Mitternachtspartys in den Buchläden, die Post legt Sonderschichten ein, um die ersten Exemplare noch in der Nacht auszuliefern. Und Band fünf ist der dickste von allen: 1022 Seiten. Joanne K Rowling hat diesmal drei Jahre dafür gebraucht – auch wenn Harry im Buch wie immer nur ein Jahr älter wird.

Der Ernst des Lebens

Dieses Jahr ist anders als die anderen: Harry pubertiert, zerstreitet sich mit seinen Freunden, verliert seinen Paten, ist unglücklich wie nie, verliebt sich – aber das ist alles nur die vordergründige Handlung. In Wirklichkeit nimmt die Geschichte jetzt bereits Fahrt auf Richtung großes Finale. Es gibt kein Happy End wie in den ersten drei Bänden, es gibt überhaupt kein richtiges Ende. Nur die Prophezeiung, dass es irgendwann tatsächlich auf einen tödlichen Zweikampf mit Harrys Todfeind Lord Voldemort hinauslaufen muss: Nur einer kann überleben…

Sinnbild für diese Wende ist – wir kehren zurück zu Frau Katzenfreundin Krötengesicht – Dolores Umbridge. Eine der widerlichsten, aber auch eine der treffendsten Figuren, die Joanne K Rowling erfunden hat. Nicht vielschichtig, dafür umso archetypischer: Der Diktator, der seinen Schäferhund liebt. In Band fünf reizt sie ihre noch begrenzte Macht aus bis zum Anschlag, zwei Bücher später steigt sie zur Großinquisitorin der Zaubererwelt auf. Führt Schauprozesse gegen nicht reinblütige Zauberer!