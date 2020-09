9. Septembr 1949 Erster Computer-Bug dokumentiert

"A bug" ist auf Deutsch ‚ein Käfer‘. Aber Bug heißt auch Computerfehler. So weit so verwirrend, aber gut. Komisch wird es jedoch, wenn ein Bug eine Motte ist und im Computer. Autor: Markus Mähner.

Mittwoch, 09. September 2020 Autor(in): Mähner Markus Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Ach wie schön ist es doch im 21. Jahrhundert zu leben! In einer modernen und hochtechnisierten Welt - in der Computer "mitdenken" können und uns die lästigen, niederen Arbeiten abnehmen und wir uns konzentrieren können auf das Erhabene und Große. Lang schon müssen wir nicht mehr dran denken, die Seitenspiegel unseres Autos einzuklappen, wenn wir geparkt haben. Das übernimmt der Bordcomputer für uns. Er misst auch die Innentemperatur und regelt selbstständig die Klimaanlage nach, wenn es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Wenn wir an einer Ampel stehen, schaltet er den Motor auf Stand-by um Benzin zu sparen. Ja, bald sollen die Autos sogar selbstständig fahren, so dass wir uns voll und ganz auf das Erhabene und Große konzentrieren können!

Kommando Kopfstand

Manchmal allerdings machen auch Computer Fehler. So zum Beispiel geschehen bei der Marssonde Mars Polar Lander im Jahr 1999. Als die die Landebeine ausfuhr, dachte die kluge Bordsoftware mit und entschied: Wir sind da. Also: Motor aus - wie beim Auto an der Ampel. Nur leider stand die Sonde nicht auf festem Boden sondern war noch weit im Orbit. Als sie kurz drauf mit 80 Stundenkilometern auf der Marsoberfläche aufknallte, war es auch um den Bordcomputer geschehen!

Ähnliches ist - nur mit zweifacher Überschallgeschwindigkeit - dem Bordcomputer des US-Kampfjets F-16 zugestoßen. Denn als er zum ersten Mal den Äquator überflog drehte er kurzerhand den Flieger auf den Kopf. Für ihn logisch - denn "stehen da unten nicht alle auf dem Kopf?" So zumindest interpretierte er das Minuszeichen vor den Breitengraden. Glücklicherweise geschah dies noch am Flugsimulator - bevor eine einzige F-16 vom Boden abhob.

Der Grund für diese einfältigen Handlungen ist häufig nur ein minimaler Fehler im Programm. Oft nur ein fehlendes Leerzeichen oder ein falsches Satzzeichen:

Punkt statt Komma zum Beispiel. Ein Minus bei den Breitengraden kann schon mal einen Kampfjet-Piloten Kopf stehen lassen! Im Durchschnitt hat heute jedes Programm alle 4000 Zeilen einen Fehler - einen sogenannten Bug, also Käfer. Diese alle zu finden ist nahezu unmöglich.

Motte im Schalter

Wie einfach war das noch 1947 als der allererste dokumentierte Computerbug entdeckt wurde. Das war bei dem Riesencomputer MARK II - und zwar am 9.September 1947, einem heißen Spätsommertag. Deswegen standen auch die Fenster im Computerraum offen und eine Motte kam herein und verklemmte sich in einem der Tausend Relais. Die Maschine spuckte auf einmal ganz offensichtlich falsche Ergebnisse aus. Das wunderte die Fachleute und sie machten sich auf die Suche. Als sie den Schädling entfernt hatten, rechnete MARK II wieder wie ‘ne Eins - allein um die Motte war‘s geschehen!

Jedoch wohnt sie nun Tür an Tür mit dem amerikanischen Präsidenten: Im Smithonian Museum für Amerikanische Geschichte auf der Constitution Avenue in Washington DC - ausgestellt als der erste leibhafte Computerbug; obwohl sie ja eigentlich eine Motte ist und kein Käfer!

MARK II stand übrigens im Dienst der US-Navy und sollte ballistische Daten für Raketensteuerungen berechnen. Natürlich entschieden damals noch Menschen, was mit diesem Ergebnis anzustellen sei. Gut so, somit wurde auch keine Rakete in den falschen Acker gelenkt! Ach wie schön wär es doch nochmal im 20. Jahrhundert zu leben - als Computer noch dumm waren und nicht "mitdenken“ konnten!