23. August 1709 In Schönheit sterben: Der Alchimist Caetano endet am goldenen Galgen

23.08.1709: In Schönheit sterben: Der Alchimist Caetano endet am goldenen Galge

Gold - das ist kein Wort, das ist ein magisches Mantra! Sprecht es aus und spürt, wie es die Lippen sonnenwonnig rundet, wie es wohlig in die Seele sinkt und honigschwer von eurer Zunge tropft. Nur zu! Sprecht es aus und schaut ihm nach, seht, wie es schillernd hoch und höher steigt und - peng! - zerplatzt.

Die hohe Alchimie

Einen Glücksäckel müsste man haben, oder ein Wünschhütlein finden, die immerfort Gold und Silber brüten, und alles, alles wäre gut. Gibt´s leider nur im Märchen, doch das ist kein Grund, vorschnell aufzugeben: Wer nicht zaubern kann, treibt eben Wissenschaft. Und die Not der einen war noch immer das Geschäftsmodell der andern. Darum grasen Scharen mysteriengefirmter Alchimisten die europäischen Höfe ab, brüsten sich mit dem Besitz des Steins der Weisen oder der Tinctura magna und versprechen, lumpiges Blei in edles Gold zu verwandeln.

Und keiner hat den hermetischen Schmäh besser drauf als Domenico Caetano. Der Sohn eines neapolitanischen Falschmünzers legt als selbstnobilitierter Conte di Ruggiero eine grandiose Goldmacherkarriere hin. Das Auftreten eines Herren von Stand öffnet ihm die Türen der Adelspalais. Von Perücken, Spitzenjabots, Lorgnons umäugt lässt sich der Graf in den Salons stets gern zu einem Pröbchen seines Könnens verleiten. Er schmilzt Blei in brodelnden Tiegeln, träufelt Tinkturen, rührt zierlich um, e eccolo qua, das Wunder geschieht: Am Löffel haftet Gold!