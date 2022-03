1. April 1977 Der Kraudn Sepp stirbt

Sepp und Annerl

Und so sehen ihn viele heute noch, den Josef Bauer vom Kraudnhof aus Gaißach-Lehen im Tölzer Isartal. Derweil, ein Revolutionär ist er keineswegs gewesen - und ein Wilderer schon gleich gar nicht. Der "Kraudn-Sepp" war die längste Zeit seines Lebens ein recht armer, wortkarger und äußerst arbeitsamer Bauer. Schon auf dem Hof seiner Eltern bleibt ihm nichts anderes übrig als tüchtig mit anzupacken. Und auch als er Anna Trischberger heiratet und mit ihr den Hof ihrer Großeltern übernimmt, bleibt ihm nichts anderes übrig als täglich 12 Stunden "ins Holz" zu gehen oder sich für weit unter Mindestlohn beim Torfstich abzurackern. Die wenigen Kühe, die sie besitzen, dienen alleinig der Selbstversorgung. Abends wird musiziert - zusammen mit "Bandleaderin" Annerl und ihren Geschwistern Maria und Diktl Trischberger. Als es das "Gaißacher Zither- und Sänger-Quartett" 1930 beim großen Volksmusik-Preissingen am Tegernsee auf den zweiten Platz schafft, gibt es nun auch angemessen bezahlte Auftritte. Und: da Annerl inzwischen ein großes Repertoire an Liedern angesammelt hat, interessieren sich Brauchtumspfleger, Volksmusiksammler und andere Musiker für das Quartett. Allen voran der Kiem Pauli - Sammler, Archivar und Hohepriester des wahren bayrischen Volkslieds.