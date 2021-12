21. Dezember 1913 Das erste Kreuzworträtsel der Welt

Vom Wortkreuzrätsel…

Da lobt man sich doch das gute alte Kreuzworträtsel. In Mini-Schritten schnell ins Ziel! Kleinkariert grübeln auf hohem Niveau! Aber wer denkt sich eigentlich sowas aus? Mensch? Maschine? Gut, die Frage ist schnell geklärt. Am Anfang war: der Mensch. In Gestalt des Liverpooler Journalisten Arthur Wynne. Der gebürtige Brite schafft es, dass die "New York World" am 21. Dezember 1913 in ihrer Weihnachtsbeilage das weltweit erste dokumentierte Kreuzworträtsel der Menschheit präsentiert. Wynne, damals 42 Jahre alt, Redakteur des Blattes und Leiter der Abteilung "tricks and jokes", baut dabei auf dem Spiel "magic square" auf, an dem schon sein Opa rumexperimentiert hatte. Doch Halt! Dieses erste, von Wynne noch "Word-Cross-Puzzle", also Wortkreuzrätsel, betitelt, hat optisch nichts mit der heutigen Massenware zu tun. Seine Grübelvorlage umfasst lediglich 31 Begriffe, angeordnet in Rautenform, ohne schwarze Felder. Und was enträtseln knobelfreudige Leser in jenen Weihnachtstagen 1913 erstmals? Etwa dies: Die Mehrzahl von ist? Ein Teil des Kopfes? Ein Teil eines Schiffes? Was Schnäppchenjäger glücklich macht? Oder ein Fluss in Russland? Ok, kein Ding, bei 31 Fragen ist die Messe schnell gelesen.