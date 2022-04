Salzburger Stier 2022 Die Künstlerinnen und Künstler der Eröffnungsgala

Ob als Kabarettist oder Musiker, als Schauspieler oder Moderator – wo immer sich eine Bühne, eine Kamera oder ein Mikrofon findet, erweist sich Hannes Ringlstetter als begnadeter Entertainer. Aufgewachsen ist er in Straubing, studiert hat er in Regensburg, dann gründete er die Band "Schinderhannes". Der Rest ist bayerische Kulturgeschichte.

Hannes Ringlstetter – der Moderator

Heute moderiert Ringlstetter seine eigene Late-Night-Show im BR Fernsehen. Er hat den Bayerischen Kabarettpreis gewonnen, ein Buch geschrieben und mit "Niederbayern" eine Heimatsound-Hymne komponiert. Mit seiner Band tourt er durch Deutschland und Österreich, als halbseidener Geschäftsmann "Yazid" steht er in der Serie "Hubert ohne Staller" vor der Kamera. Auf der Kabarettbühne glänzt er als Solist oder im Duo mit seinem Spezl Stephan Zinner. Und als er im vergangenen Jahr sein 31-jähriges Bühnenjubiläum feierte, gaben sich Stars wie Wolfgang Niedecken, Howard Carpendale und Claudia Koreck die Ehre. Kurz gesagt: Dass Hannes Ringlstetter so erfolgreich ist, das erklärt sich (um den Titel seines aktuellen Soloprogramms zu zitieren) "Aufgrund von Gründen".

Martina Schwarzmann (Salzburger Stier-Preisträgerin des Jahres 2013)

Seit über 20 Jahren sitzt Martina Schwarzmann auf der Bühne, die Gitarre auf dem Schoß, und begrüßt ihr Publikum mit einem schlichten „Griaß eich!“. Die Musikkabarettistin aus dem oberbayerischen Überacker hat sich trotz ihres immensen Erfolgs ihre Natürlichkeit bewahrt. In ihren Soloprogrammen gelingt es ihr, zielsicher die absurden und komischen Seiten des alltäglichen Wahnsinns aufzuspüren. Martina Schwarzmann liebt es, ungewohnte Blickwinkel einzunehmen und entwickelt dabei eine schier überbordende Fabulierlust. Mit sichtlichem Spaß beobachtet sie das Treiben ihrer Zeitgenossen und strickt aus ihren Erkenntnissen abenteuerliche Geschichten und skurrile Lieder. Der lässige Charme, mit dem sie dabei auch menschliche Abgründe furchtlos in den Blick nimmt, macht sie zur Königin des lustvollen Fremdschämens.

Alfred Dorfer

Ist das noch Kabarett – oder schon ein Gesamtkunstwerk? Auf der Bühne tänzelt Alfred Dorfer leichtfüßig zwischen politischem Kabarett, Ein-Mann-Theater, Lifestyle-Satire und philosophischer Lebensberatung hin und her. Und auch abseits der Bühne erspielte sich Alfred Dorfer in Film und Fernsehen eine große Fangemeinde – als Autor, Regisseur, Darsteller und als Gastgeber der zwischen 2004 und 2010 in ORF und 3Sat ausgestrahlten Late-Night-Show "Dorfers Donnerstalk".