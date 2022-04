Salzburger Stier 2022 Omar Sarsam – der Preisträger aus Österreich

Ironischer Umgang mit klassischen Klischees gegenüber dem Fremden

Omar Sarsam, Jahrgang 1980, ist ein Araber aus Wien: geboren im Nobelbezirk Döbling, sozialisiert in den Arbeiterbezirken der österreichischen Bundeshauptstadt. Die Mutter ist Araberin, der Vater hat österreichisch-arabische Wurzeln. Omar Sarsams Familienstammbaum ist weitverzweigt und reicht von Wien über Kroatien bis in den Irak. Diese Herkunft beflügelt ihn auch zu einem sehr ironischen Umgang mit klassischen Klischees gegenüber dem Fremden. Als Solokabarettist ist Omar Sarsam seit 2016 aktiv und in seinem dritten Programm Sonderklasse beschäftigt er sich mit Werten, Chancen und dem Gleichheitsprinzip. Sozikulturellen Besonderheiten war er immer auf der Spur – im arabischen Restaurant seines Vaters ebenso wie im Waldviertel, der rauen Heimat seiner Frau im Nordwesten Österreichs.