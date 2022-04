Salzburger Stier 2022 Der Veranstaltungsort: Lindau – wo der Bodensee am schönsten ist

Apropos: Heute ist es vor allem die große Vielfalt, die Lindau zum Hotspot am Bodensee macht. Nicht zuletzt das kulturelle Angebot hat sich hervorragend entwickelt. Allein die hochkarätigen Ausstellungen im Kunstmuseum zogen in den vergangenen Jahren hunderttausende Besucher an. So soll es weitergehen: 2022 steht neben dem Kabarettfestival rund um die Vergabe des Salzburger Stiers auch die erste Biennale überhaupt in Lindau an. Für so viel Engagement gab es neulich für Lindau selbst eine Auszeichnung, und zwar den Europäischen Kulturpreis. Keine Überraschung eigentlich – sondern noch ein Grund zu schwärmen.