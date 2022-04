Internationaler Radio-Kabarettpreis Der "Salzburger Stier 2022" zu Gast in Lindau

Der "Salzburger Stier" ist der einzige internationale Radio-Preis für Satire und gilt als deutschsprachiger Kabarett-Oscar. Die Preisverleihung findet heuer in Lindau am Bodensee statt.

Der "Salzburger Stier" ist der einzige internationale Radio-Preis für Satire und gilt als deutschsprachiger Kabarett-Oscar. Die mit jeweils 6.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1982 von den öffentlich-rechtlichen Radiosendern von ARD, ORF, SRF und Rai Südtirol vergeben und geht jedes Jahr an Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Für den "Salzburger Stier" 2022 ist der Bayerische Rundfunk der federführende Veranstalter.

Der Bayerische Rundfunk ist stolz, den internationalen Kabarett-Oscar nach 2004 und 2013 zum dritten Mal in den Freistaat zu holen – und zum ersten Mal auf eine Insel: Im Stadttheater von Lindau am Bodensee nehmen die Preisträgerinnen und Preisträger am 21. Mai 2022 ihre Trophäen entgegen. Zuvor werden die Feierlichkeiten am 20. Mai 2022 mit einer kabarettistischen Gala eröffnet.

Beide Abende werden von Hannes Ringlstetter und seiner Band moderiert und auf Bayern 2 live übertragen. Rund um die Preisverleihung veranstaltet die Stadt Lindau ein einwöchiges Kabarett-Festival mit namhaften Künstlerinnen und Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Salzburger Stiers 2022

Diese Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können dieses Jahr die Preise mit nach Hause nehmen:

Salzburger Stier 2022 – Die Eröffnungsgala

Freitag, 20. Mai 2022, 20.00 Uhr

mit Martina Schwarzmann und Alfred Dorfer

Moderation: Hannes Ringlstetter und Band

Live im Radio auf Bayern 2

Salzburger Stier 2022 – Der Preisträgerabend

Samstag, 21. Mai 2022, 20.00 Uhr

mit Luise Kinseher (Deutschland), Omar Sarsam (Österreich) und dem Duo "Fatima Moumouni & Laurin Buser" (Schweiz)

Moderation: Hannes Ringlstetter und Band

Live im Radio auf Bayern 2

Vor Ort und Lindau – und live auf Bayern 2

An beiden Tagen erwarten Sie ab 17.00 Uhr prominente Gäste, ehemalige und aktuelle Preisträgerinnen und Preisträger sowie interessante Gespräche in der Stier-Lounge am Lindauer Seehafen.