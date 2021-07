Reisetipps Impfschutz überprüfen

Generell kann man sagen: Je weiter eine Reise geht, desto wichtiger ist ein umfassender Impfschutz. Mindestens sechs Wochen vor Reiseantritt sollte man sich über die gesundheitlichen Risiken am Urlaubsziel informiert haben und sich impfen lassen. Empfehlungen, welcher Impfschutz in welchem Land wichtig ist, geben Tropenmediziner, die ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch Institut sowie das Auswärtige Amt. Wenn für die Reise eine oder mehrere Impfungen nötig werden, ist es wichtig, sich an die vorgegebenen Impf-Termine zu halten. Meist ist man dann für mehrere Jahre geschützt. Viele Krankenkassen übernehmen mittlerweile sowohl die Kosten für Impfungen wie auch für eine empfohlene medikamentöse Malariaprophylaxe. Dies sollte man aber, um Überraschungen bei den Kosten zu vermeiden, vorab mit der Krankenkasse klären.