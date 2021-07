Trockenheit und Feuchtigkeit Nur, wer sich anpasst, erholt sich

Achten Sie nicht nur in warmen Ländern darauf, genug zu trinken und ihrem Körper genügend Nährstoffe zu geben. Auch in größeren Höhen ist der Körper belastet und trocknet wegen trockener Luft und dem geringeren Luftdruck schneller aus. Am empfindlichsten reagieren darauf die Schleimhäute, was zu schmerzhaften Entzündungen im Hals und Nasenbereich führen kann.

Von: Johannes von Creytz