Reiseapotheke Die Grundausstattung

Je nachdem, ob es in die Tropen oder zum Skifahren geht, muss der Inhalt ergänzt werden.

Einige Medikamente wie z.B. Psychopharmaka, hochwirksame Schmerzmedikamente mit Opiaten oder Morphinen und auch Schmerzpflaster, werden in einigen Ländern als illegale Drogen angesehen.

"Besonders in muslimischen Ländern wie Singapur oder Malaysia sind schon Reisende inhaftiert worden, weil sie Medikamente dabeihatten, die dort auf dem Index standen."

Informieren Sie sich deshalb zeitig vor Reiseantritt bei ihrem Arzt oder Apotheker über eventuelle Einreisebeschränkungen oder Verbote im Reiseland. Die Länderinformationen des Auswärtigen Amts bieten wichtige, fortlaufend aktualisierte Informationen, übrigens auch als App ("Sicher Reisen"). Vom Arzt ausgestellte Ausnahmebescheinigungen sollten in jedem Fall auch auf Englisch verfasst sein.

Wichtige Unterlagen wie Versicherungskarten, Impfbücher und Notfallnummern sollte man zusammen mit anderen Reisedokumenten vor längeren Reisen einscannen und sich als E-Mail schicken. So hat man für den Fall eines Verlustes wenigstens die Möglichkeit, eine Kopie aus dem Internet zu holen.

Bei kühlpflichtigen Medikamenten empfiehlt sich eine (z.B. Insulin oder sogenannte Biologika) empfiehlt sich eine über USB-Kabel oder Akkus betriebene Minikühlbox, die auch in das Handgepäck passt und über einen längeren Zeitraum eine fest eingestellte Temperatur hält. Manche Medikamente können ihre Wirksamkeit verändern, wenn sie zu kalt oder zu warm werden. Dieses Risiko besteht, wenn der Behälter lediglich mit einem Kühl-Akku gekühlt wird. Fragen Sie im Zweifel bei ihrem Arzt oder Apotheker nach.