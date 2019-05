Sechsteilige radioDoku Der Mordfall Ursula Herrmann

► Ursula (1/6) ◄

► Ein Mädchen verschwindet ◄

Herbst 1981, in Oberbayern, am Ammersee: Die zehnjährige Ursula Herrmann radelt von ihrer Cousine nach Hause. Doch da wird sie nie ankommen. Unbekannte entführen sie, sperren sie in eine Kiste und vergraben diese im Wald. 38 Jahre später erinnert sich Ursulas Bruder Michael an ihr Verschwinden.



(Sendung: 2. Juni 2019 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

► Ursula (2/6) ◄

► Verdächtige ◄

Die Polizeibeamten leisten tausende Überstunden, um das Verbrechen an Ursula aufzuklären. Sie sind mit Feuereifer dabei – aber auch überfordert. Zwei Personen geraten ins Fadenkreuz. Einer von ihnen behauptet, er habe das Loch für die Kiste gegraben. Aber: Kann man ihm glauben?



(Sendung: 16. Juni 2019 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

► Ursula (3/6) ◄

► "Sie haben ihn!" ◄

Fast 30 Jahre nach der Tat wird Werner Mazurek der Prozess gemacht. Für das Augsburger Landgericht ist es einer der größten Indizienprozesse aller Zeiten, für Mazureks Verteidiger ein Kampf gegen Windmühlen. Bei Ursulas Bruder reißt der Prozess alte Wunden auf.



(Sendung: 23. Juni 2019 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

► Ursula (4/6) ◄

► Zweifel ◄

Das Verbrechen an Ursula ist aufgeklärt – juristisch gesehen. Aber ihr Bruder Michael hat Zweifel: an Werner Mazurek als Täter und an vielen Indizien. Eins davon ist ein altes Tonbandgerät. Ein anderes ein Zeuge, der viele Jahre nach seinem Tod noch immer Rätsel aufgibt.



(Sendung: 30. Juni 2019 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

► Ursula (5/6) ◄

► Gefängnisbesuch ◄

Es geht nach Lübeck, ins Gefängnis. Hier sitzt Werner Mazurek seit neun Jahren für das Verbrechen an Ursula. Er erzählt seine eigene Version der Geschichte – und glaubt: Bald kommt er raus, mit Hilfe eines Privatdetektivs. Denn der habe jemanden ausfindig gemacht, der seine Unschuld beweisen könne.



(Sendung: 7. Juli 2019 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)

► Ursula (6/6) ◄

► Ermittlungen auf eigene Faust ◄

Der Bruder des Opfers wird zum Ermittler: Michael Herrmann rollt den Fall noch einmal auf, recherchiert in den Akten – und macht eine Entdeckung auf der Rückseite eines Erpresserbriefs. Und er verfolgt eine Spur, die jahrelang vergessen wurde. Doch reichen seine Indizien aus, um den Fall noch mal aufzurollen?



(Sendung: 14. Juli 2019 | 17.05-17.30 Uhr | Bayern 2)