Live-Konzert Rebekka Bakken bei den Ingolstädter Jazztagen 2019

Die Sängerin gehört zum Besten was Norwegen zu bieten hat: Rebekka Bakken. Vor allem live kann sie bei ihren Konzerten zeigen was in ihrer Stimme steckt, von Jazz über Folk bis Pop. 2019 war sie bei den Ingolstädter Jazztagen. Hier anhören!

Playlist

Things You Leave Behind

September

Little Drop Of Poison

Black Shades

True North

Yankee Days

Sound Of Us

Powder Room Collapse

Der Schnee draußen schmilzt

Besetzung

Rebekka Bakken - Gesang, Klavier

Ola Gustavsson - Gitarren

Eirik Tovsrud Knutsen - Keyboards

Rune Arnesen - Schlagzeug

Jonny Sjo - Bass

Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019

Aufnahme vom 29.10.2019 im Kulturzentrum neun bei den Ingolstädter Jazztagen

Ton & Technik: Tom Schinko, Klaus Mau, Lucia Gießübel