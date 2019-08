Integrierte Fülle Das Haarnetz

Diese Methode eignet sich vor allem für Frauen, die bereit sind, mehr Zeit für die Pflege aufzuwenden. Dabei wird ein Haarteil am Ansatz befestigt und die eigenen Haare durch das Haarnetz gezogen.

Manchmal reicht es bei sich lichtendem Haar nicht mehr aus, mit einzelnen Strähnen aufzufüllen. Oder der Haarausfall ist schon so weit vorangeschritten, dass die Kopfhaut bereits durchscheint. Dann kann ein großflächiges Haarnetz eingesetzt werden, um die Haare unauffällig zu verdichten und voluminöser zu machen.

Haarnetz einknüpfen

Bei vielen Frauen und einigen Männern arbeiten Spezialisten mit einer permanenten Befestigung: Auf einem Haarnetz werden Echthaarsträhnen von Hand eingeknüpft, die dem eigenen Haar in Länge, Struktur und Farbe entsprechen - mit Mittel- oder Seitenscheitel, gelockt oder glatt. Es wird mit einem biegsamen Ring eingefasst, der an mehreren Stellen am Eigenhaaransatz verknüpft wird. Da es ein Netz ist, lässt sich das vorhandene Haar durchziehen und das Fremdhaar damit unsichtbar integrieren. Die Haare wirken voller und kräftiger.

"Es ist vor allem für Frauen sehr wichtig, dass sie das eigene Haar nicht wegnehmen müssen. Sie versuchen jedes vorhandene Härchen zu hegen und zu pflegen. Männer haben damit auch ein Problem, aber Frauen noch viel mehr." Cati Hucke, Modefriseur Pohl in München

Aufwändigere Pflege

Was das eigene Haar aushält, lässt sich auch mit dem Haarnetz machen: Cabrio fahren, Sport, Sauna, stylen, eindrehen, fönen und hochstecken.

"Wenn man hineinfasst, fühlt man keinen Unterschied." Cati Hucke, Modefriseur Pohl in München

Allerdings ist die Pflege aufwändiger als bei der Haarfolie: Es müssen bestimmte Pflegeprodukte verwendet werden, damit die fremden Haare nicht weiter austrocknen. Das Haar sollte nicht mehr über den Kopf gewaschen werden, sondern unter der Dusche nach hinten. Mit einem normalen Kamm bleibt man an den Verbindungsstellen hängen, daher muss man eine spezielle Haarbürste verwenden, die darüber hinwegbürstet. Außerdem muss das Haarteil regelmäßig nachjustiert werden, weil es mit dem Ansatz herauswächst und sich dadurch lockert.

Kosten für ein Haarnetz

Ein individuell geknüpftes Haarnetz kann je nach Hersteller und System leicht um die 1.700 Euro oder mehr kosten, je nach Haarlänge. Es kann etwa anderthalb Jahre getragen werden. Dermatologen stellen vielen Patientinnen ein Attest aus, so dass private wie gesetzliche Krankenkassen sich jährlich mit einem Pauschalbetrag für das Haarteil beteiligen. Dazu kommen die Kosten für den regelmäßigen Friseurbesuch etwa alle sechs Wochen, bei dem das Haarteil herausgeknüpft, gewaschen und wieder am nachgewachsenen Ansatz befestigt wird. Diese Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen. Nach anderthalb Jahren können die Haare zum Hersteller eingeschickt und dort einmal aufgefrischt werden.