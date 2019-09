Volkshochschulen werden 100 Die lange Nacht der vhs - und wo was geboten wird

Zum 100-jährigen Bestehen der vhs laden über 50 Volkshochschulen in Bayern am Freitag, 20.09.2019, zur "Langen Nacht der vhs". Was wird geboten?

Die deutschen Volkshochschulen feiern "100 Jahre Wissen teilen" - und zwar am

20. September 2019 ab 18 Uhr. Welche Volkshochschueln in Bayern und bundesweit dabei sind, erfahren Sie direkt im Link.

So werden beispielsweise an der vhs Starnberg gebührenfreie Schnupperkurse in Japanisch, Arabisch und vielen anderen Sprachen angeboten. Kinder sind zum "Zumba Kids"-Kurs eingeladen. In Amberg lädt man unter anderem zum Stimmtraining oder Orientalischen Tanz und in Bamberg kann man in einen Goldschmiedekurs schnuppern oder gar "Suaheli in 30 Minuten" lernen.