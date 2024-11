TV-Tipp Raus aufs Land

Worum geht es bei "Raus aufs Land"?

In der dritten Staffel der Dokuserie "Raus aufs Land" wurden 20 Menschen aus (fast) ganz Deutschland begleitet, die die Stadt verlassen, um auf dem Land ein neues Leben zu beginnen. Die Serie zeigt die Herausforderungen und Glücksmomente, die mit diesem Schritt verbunden sind - vom Aufbau einer Öko-Schweinezucht bis zur Suche nach der großen Liebe.

Wo kann man "Raus aufs Land" sehen?

Die ersten sieben Folgen der dritten Staffel sind seit dem 19. November 2024 in der ARD Mediathek verfügbar. Hier können Sie direkt in Folge 1 reinschauen:

Sind auch Geschichten aus Bayern dabei?

Ja, in der ersten Folge von "Raus aufs Land" lernen wir Viktoria kennen, eine alleinerziehende Mutter aus München, die im Chiemgau eine Öko-Schweinezucht aufbaut. Daniel, ein weiterer Protagonist, will nach Jahren in den Großstädten der Welt im Frankenwald ein neues Leben beginnen. Im Januar und März folgen weitere Geschichten aus Bayern.