Klaus Holetschek zu Erster Hilfe "Werde einen Auffrischungskurs machen"

Ein persönlicher Zwischenfall sensibilisierte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek besonders für Erste Hilfe. Zu lange ist sein Kurs allerdings her. Warum er an alle Bürger appelliert, ihre Kenntnisse aufzufrischen und was die neue App für Ersthelfer bringt, berichtet er im Interview mit BAYERN 1.