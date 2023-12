Sackjucka Adventskalender Türchen 6: Sackhüpfen & Party - echt, oder echt erfunden?

"Heute schauen wir in den kleinen Wallfahrtsort Förstlewang bei Oberstdorf im Allgäu. Dort gedenkt man an Weihnachten nicht nur dem Christkind, sondern auch dem Stall und der Krippe. Und das mit einem ziemlich kuriosen Brauch.

Einen Tag vor Heilig Abend trifft sich die Dorfjugend am Christbaum an der Kirche. Alle sind in Stroh gekleidet oder haben es um sich herumgebunden. Pünktlich um 19 Uhr besteigen die Jugendlichen Ihre Kartoffelsäcke und springen gemeinsam um die Wallfahrtskirche.