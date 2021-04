Rauchschwalben So können wir den bedrohten Zugvögeln helfen

"Wenn die Schwalben niedrig fliegen, werden wir bald Regen kriegen. Fliegen sie bis in die Höh'n, bleibt das Wetter weiter schön."

Auf diese Bauernregel ist Verlass. Denn wenn das Wetter umschwingt und sich Regen nähert, dann folgen die Schwalben den Insekten, die sich durch den Tiefdruck dann näher am Boden aufhalten. Deshalb fliegen die Schwalben tatsächlich tief, wenn schlechtes Wetter aufzieht.

Schwalben, damit sind in unseren Breitengraden die Rauchschwalbe, die Mehlschwalbe, die Felsenschwalbe und die Uferschwalbe gemeint. Rauch- und Mehlschwalbe wurden auf der bundesweiten "Roten Liste" als gefährdet eingestuft. Der Bestand der Rauchschwalbe hat sich, laut Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, in den vergangenen 30 Jahren halbiert.

Warum gibt es immer weniger Rauchschwalben?

Rauchschwalben nisten an senkrechten Wänden, auf Vorsprüngen und Balken. Bevorzugte Nistplätze sind Durchgänge, Stallöffnungen, Scheunen, verwinkelte Gebäude und vor allem eher ländliche Gegenden.

Ihre Nester bestehen vorrangig aus lehmiger Erdmasse, die durch Haare und oder Grashalme verstärkt werden. Der Kitt ist der Speichel der Vögel. Gerne nisten Schwalbenpaare nebeneinander. Damit kommen wir auch schon zum "Problem". Oft nisten Rauchschwalben an der Außenwand eines Hauses direkt unter dessen Dachvorsprung. Die Bauweise der Nester und auch die Vögel machen Dreck, weshalb es häufig nicht gern gesehen wird, wenn sich eine Schwalbe einnistet. Durch das Asphaltieren von Feldwegen finden die Tiere kaum noch Lehmpfützen, um ihre Nester zu bauen. Und auch die Nahrungssuche wird durch Lichtverschmutzung und Co. für die Zugvögel immer schwerer.